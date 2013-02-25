В Запорожье тушат пожар на складах легковоспламеняющейся жидкости
12:32, 25 февраля 2013Новости регионов
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Причины возгорания пока неизвестны
В Запорожье в Шевченковском районе по ул. 8 марта тушат пожар на складах легковоспламеняющейся жидкости.
Как сообщили в Запорожском теруправлении чрезвычайных ситуаций, пожар охватил площадь около 200 кв. метров.
На место выехали более 50 пожарных, 10 автоцистерн и 2 единицы специальной техники.
Согласно сообщению, причины возгорания пока неизвестны. Пострадавших нет. По данным спасателей, угрозы жилым домам района нет.
По состоянию на 11.20, пожар удалось локализовать и в настоящее время ведется ликвидация отдельных очагов возгорания.
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