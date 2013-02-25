В Донецкой области молодая мать убила новорожденного

В Донецкой области против 24-летней женщины открыто уголовное производство за умышленное убийство своего новорожденного ребенка.

Как сообщили сегодня УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Великоновоселковском районе медики местной больницы направили в милицию сообщение о том, что к ним поступила 24-летняя девушка в явном послеродовом состоянии, но без ребенка. На вопросы, где ребенок и что же с ней произошло, она отвечать отказывалась. Правоохранители немедленно прибыли на место, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего и местонахождение младенца.

Выяснилось, что когда девушка забеременела уже в третий раз, становиться на учет и выполнять предписания врачей она не стала и продолжала вести аморальный образ жизни. Правоохранители совместно с работниками соцслужб забрали у нее двоих детей и определили в приют на попечение государства.

Когда подошло время третьих родов, женщина самостоятельно родила в развалинах частного дома, расположенного на той же улице, где она проживала с сожителем и его мамой. Родив малышку, она обернула ребенка найденным среди мусора полиэтиленом, прикрыла ветошью, осколками кирпичей и ушла.

Когда оперативники отыскали ребенка, тот был уже давно мертв. Вскрытие показало, что смерть младенца наступила от переохлаждения. Причиной своего дикого поступка роженица называет ненужность ребенка ни ей, ни гражданскому супругу.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 117 УК Украины (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения.