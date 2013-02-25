Сумщина: главврачей переводят на контрактную форму работы

Сумской областной совет, 22 февраля, во время проведения очередной сессии ввел контрактную форму работы для руководителей коммунальных учреждений здравоохранения.

Как передает корреспондент УНИАН, за это депутаты проголосовали почти единогласно.

«Отныне руководители медицинских заведений Сумской области будут заключать контракты с областным советом. Это позволит депутатам решать кадровые вопросы и улучшить контроль за деятельностью главных врачей», - прокомментировал решение начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Петр Павлюк.

По его словам, перевод врачей на контракт должно способствовать повышению качества медицинского обслуживания населения, однако вопросы о назначении или освобождении руководителя от должности должны быть согласованы с областным управлением здравоохранения.

«Согласно закону о местном самоуправлении, руководители коммунальных учреждений должны заключать контракт с областной властью. Однако депутаты не несут ответственности за состояние медицины в области, тогда как он напрямую зависит от руководителей учреждений здравоохранения. Именно поэтому управление также должно иметь полномочия в решении кадровых вопросов», - подчеркнул чиновник.

