Луганщина: в пятиэтажке взорвалась квартира

23 февраля в г.Рубежное (Луганская область) в квартире пятиэтажного дома произошел взрыв газа с последующим возгоранием бытовых предметов.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Луганской области, в результате пожара погибла 75-летняя владелица квартиры. Огнем уничтожена мебель и бытовые вещи в помещении.

По предварительным данным, пожар возник в результате взрыва газовоздушной смеси. На месте события работали сотрудники прокуратуры, милиции, МЧС, аварийной службы газа.

Указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляется прокуратурой города Рубежное. Уголовное осуществление находится на контроле прокуратуры Луганской области.