Дело "доктора Пи" будут слушать во Львове

Дело Андрея Слюсарчука (т.н. доктора Пи), который обвиняется в подделке документов, мошенничестве, причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего, и незаконной врачебной деятельности, будут слушать во Львове.

Как сообщили УНИАН в Апелляционном суде Львовской области, такое решение Коллегия судей Апелляционного суда Львовской области под председательством судьи Олега Березюка приняла сегодня, 22 февраля.

Дату слушания дела на коллегии не обсуждали.

Как сообщал УНИАН, Андрей Слюсарчук обвиняется в подделке дипломов об окончании ряда высших учебных заведений, в частности и российского медицинского университета.

Несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.Слюсарчука, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «Пи» после запятой. А.Слюсарчук также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей. Он стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.Слюсарчук – самозванец, который не имеет даже высшего образования. По данным СМИ, он калечил десятки людей, зафиксировано, как минимум, три смертельных случая.

В отношении А.Слюсарчука львовская милиция возбудила 2 уголовных дела - по подозрению в мошенничестве и по подозрению в использовании фальшивых документов.

Он содержится во Львовском СИЗО.

В октябре 2012 года СМИ со ссылкой на начальника Главного следственного управления МВД Василия Фаринника сообщали, что следствие установило, что в результате «лечебной практики» А.Слюсарчука, известного как «Доктор Пи», умерли шесть человек. Всего же по делу проходят десять эпизодов незаконной лечебной практики.

22 января Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство защиты об освобождении А.Слюсарчука под залог в 130 тысяч гривен, мотивируя тем, что преступления, в совершении которых он обвиняется, являются тяжкими и предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Также суд принял решение о продолжении срока содержания А.Слюсарчука под стражей до 13 марта 2013 года.