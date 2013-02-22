В Василькове во время пожара погибли мужчина и женщина

В Василькове Киевской области в результате пожара погибли 2 человека, сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

21 февраля в 20:29 на пункт связи 29-й государственной пожарно-спасательной части г. Васильков поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме по ул. Чкалова.

После прибытия к месту вызова было установлено, что в доме горят вещи домашнего потребления. Соседи сообщили, что внутри могут находиться люди. Во время тушения пожара пожарники обнаружили тела двух погибших: хозяина дома, 1975 года рождения, и женщины (личность устанавливается).

Огнем уничтожено перекрытие и покрытие дома на площади 15 м кв., вещи домашнего потребления.

Вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем хозяев, которые находились в нетрезвом состоянии.