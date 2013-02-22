В Тернополе заведующую детсадом задержали при получении взятки

В Тернополе задержали заведующую детским садиком при получении взятки в размере 400 долларов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, женщина вымогала взятку у местного жителя за включение его ребенка в одну из групп детского садика.

При передаче средств в четверг, 21 февраля, злоумышленница была задержана, полученные ею средства изъяты.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).