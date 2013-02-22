В Тернополе заведующую детсадом задержали при получении взятки
13:03, 22 февраля 2013Новости регионов
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В размере 400 долларов
В Тернополе задержали заведующую детским садиком при получении взятки в размере 400 долларов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, женщина вымогала взятку у местного жителя за включение его ребенка в одну из групп детского садика.
При передаче средств в четверг, 21 февраля, злоумышленница была задержана, полученные ею средства изъяты.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).
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