В Крыму аварийно сел самолет, летевший в Москву

Пассажирский самолет, вылетевший из Симферополя в Москву, аварийно сел в международном аэропорту "Симферополь" - у воздушного судна отказал левый двигатель.

Как сообщила УНИАН пресс-служба главного управления ГСЧС в Крыму, самолет Airbus A320 взлетел в 00:54 22 февраля и экстренно приземлился в 1:40. Жертв нет. Спасатели не уточняют, какой компании принадлежит самолет.

В 6:10 пассажиры вылетели в московский аэропорт "Шереметьево" другим рейсом.

Причины ЧП устанавливают специалисты.