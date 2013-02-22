В Крыму аварийно сел самолет, летевший в Москву

12:36, 22 февраля 2013
Новости регионов
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Пассажирский самолет, вылетевший из Симферополя в Москву, аварийно сел в международном аэропорту "Симферополь" - у воздушного судна отказал левый двигатель.

Как сообщила УНИАН пресс-служба главного управления ГСЧС в Крыму, самолет Airbus A320 взлетел в 00:54 22 февраля и экстренно приземлился в 1:40. Жертв нет. Спасатели не уточняют, какой компании принадлежит самолет.

В 6:10 пассажиры вылетели в московский аэропорт "Шереметьево" другим рейсом.

Причины ЧП устанавливают специалисты.

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