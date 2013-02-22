Женщины прекрасно читают чужие эмоции - психологи

Психологи Эдинбургского университета нашли ещё одно доказательство тому, что женщины лучше разбираются в считывании и расшифровке эмоций собеседника. Для этого они поставили эксперимент: группе добровольцев (мужчин и женщин) показали серию фотографий, а затем предложили ответить на несколько вопросов, касающихся характеристики людей, изображенных на снимках. В это время мозг добровольцев сканировался.

Как сообщает Globalscience, ответы мужчин и женщин почти не различались, когда надо было назвать пол и уровень образованности людей на фото. А вот вопрос о степени "доступности", вызвал в ответах испытуемых серьезные расхождения. Мужчины сильно затруднялись ответить на этот вопрос, им потребовалось для этого значительно больше времени. Благодаря сканированию было видно, что в мозгу мужчин в этот момент происходит мощный приток крови к участкам коры, отвечающих за эмоции и выработку собственного мнения. То есть для сильного пола это была трудная задача. Женщины же справлялись с ней легко.