В Киевской области в микроавтобус врезался грузовик

В Киевской области пострадали водитель и пять пассажиров микроавтобуса, в который врезался грузовик.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 21 февраля, в г. Белая Церковь.

По предварительным данным, водитель грузовика «DAF» в условиях гололедицы и снежного наката при объезде внедорожника, который остановился впереди, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с микроавтобусом «Mercedes-Benz 308D».

Водитель и 5 пассажиров микроавтобуса в результате ДТП получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Продолжается расследование.