В Горловке 27-летний злоумышленник задушил своего приятеля

В Горловке Донецкой области милиция задержала 27-летнего злоумышленника, который в ссоре задушил своего 25-летнего приятеля и закопал труп в лесопосадке.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Горловского горуправления милиции, 15 февраля в милицию обратилась 73-летняя жительница Центрально-Городского района г. Горловки с сообщением о том, что несколько дней назад ушел из дому и не вернулся ее 25-летний внук. Получив ориентировку, сотрудники милиции принялись отрабатывать различные версии случившегося и возможное его местонахождение.

По словам начальника Горловского горуправления милиции Павла Панасюка, в ходе проведения следственных действий по факту без вести пропавшего парня был задержан 27-летний житель г. Горловки.

Он рассказал, что вечером 13 февраля, находясь в своей съемной квартире, между ним и приятелем возникла ссора, переросшая в драку. В ходе потасовки он схватил веревку и задушил 25-летнего приятеля, а потом, с целью сокрытия следов преступления, связал и поместил труп товарища в целлофановый пакет, после чего вывез его на личном автомобиле в лесопосадку и закопал.

На данный момент подозреваемый арестован в порядке ст. 208 УПК Украины. В отношении него открыто уголовное производство с квалификацией по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, санкция которой предусматривает наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.