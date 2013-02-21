В центре Львова кусок штукатурки травмировал женщину

В центре Львова куском штукатурки, упавшим со старинного дома, травмирована женщина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, вчера, 20 февраля, с дома по улице Саксаганского, 11, на 65-летнюю женщину-прохожую упал кусок штукатурки, в результате чего она получила травму головы.

По информации Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского городского совета, бригадой скорой медицинской помощи пострадавшая в состоянии средней степени тяжести была доставлена в 8-ю городскую клиническую больницу.

Как отметил начальник отдела коммунального хозяйства Галицкой районной администрации Львова Василий Салабай, «в центральной части города старая застройка и изменение температурного режима приводит к отслаиванию штукатурки. Работники ЛКП мониторят дома, если есть видимые признаки отслаивания, место ограждается лентой, опасные элементы сбивают».