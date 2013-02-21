В школах Луганской области объявляют карантин

В связи с предэпидемическим уровнем заболеваемости ОРВИ в регионах области и превышением эпидемического порога среди детей школьного возраста в 11 школах Луганской области объявлен карантин.

Как сообщили УНИАН в санитарно-эпидемиологической службе Луганской области, временно остановлен учебный процесс в 7 школах г. Кировска, 2-х школах Новопсковского района, по одной в – в Старобельском и Марковском районах.

В целом в Луганской области эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппом не превышен и составляет 45,3% от порогового уровня. За последнюю неделю в области заболели 12 тыс. 192 человека, зарегистрировано 2 случая с диагнозом «грипп» (1 случай в г. Луганске и 1 - в г. Ровеньки), диагноз подтвержден иммунохроматографический методом («быстрый тест»).

Превышение региональных показателей зарегистрировано в г. Кировске (эпидемический порог превышен на 8,1% за счет детей до 14 лет), г. Рубежном (эпидемический порог превышен на 1,2% за счет детей до 14 лет) и Новопсковском районе (эпидемический порог превышен на 60,6% за счет детей до 14 лет).

С начала эпидемического сезона по заболеваемости гриппом и ОРВИ в области привито против гриппа 10 тыс. 584 человек.