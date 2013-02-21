На Херсонщине разливали "коньяк" дорогих известных марок

В Бериславском районе Херсонской области сотрудники Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью (УГСБЭП) на минувшей неделе разоблачили деятельность подпольного цеха, где разливали фальсифицированный коньяк известных марок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Секторе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, во время проведения обыска в доме 63-летней женщины, которая является организатором незаконного бизнеса, оперативники изъяли 190 бутылок готовой поддельной продукции, 170 литров спирта, 200 литров еще не разлитого коньяка, 10 литров пищевой краски, ароматизаторы, 540 пустых бутылок, 5 тысяч пробок, этикетки различных марок коньяка и 250 термоколпаков с логотипом известного торгового дома по производству коньяка.

"Очень известной отечественной торговой марке, под чьими логотипами изготавливался фальсификат, нанесен ущерб на сумму 23 тыс. грн, – сообщает начальник УГСБЭП облуправления МВД Денис Лактионов.

Женщина обустроила цех в подсобном помещении, где фальсификат изготавливался в условиях полной антисанитарии. Организатор планировала сбывать алкоголь в небольшие магазины и кафе по цене ниже рыночной. Сейчас образцы продукции направлены на экспертизу, после выводов которой станет известно, насколько вредным для здоровья человека является изъятый «коньяк».

По факту изготовления и сбыта фальсификата начато уголовное производство по ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч.1 ст.229 УК Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара). Женщине грозит крупный штраф или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.