Почему разбился самолет Ан-24 в Донецке?

Следствие рассматривает 5 версий авиакатастрофы самолета Ан-24 в Донецке.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Виктор Войцишен, комментируя ход расследования катастрофы чартерного самолета Ан-24 рейсом Одесса-Донецк, проинформировали УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации ГПУ.

«Сейчас рассматривают пять версий – несоответствующие действия экипажа или наземных служб; техническая неисправность самолета, а также наземного оборудования; неблагоприятные метеорологические условия. Они будут полностью исследованы. Версия диверсии или террористического акта уже исключена, сейчас она не рассматривается», - уточнил прокурор.

Также он отметил, что окончательные причины авиакатастрофы станут известны только после завершения соответствующих экспертиз и расшифровки данных «черных ящиков».

«Все причины трагедии будут установленные после завершения следствия, которое посекундно расследует все обстоятельства дела. Назначен ряд экспертиз, привлечены соответствующие специалисты. Уже началась расшифровка «черных ящиков». Только после завершения всех экспертиз следствие сможет четко сказать, что стало причиной авиакатастрофы», - заметил прокурор.

Кроме того, В.Войцишен заявил, что устанавливаются личности всех пассажиров.

«На сегодняшний день есть все видеозаписи пассажиров, которые проходили на посадку самолета, соответственно, установлено общее количество пассажиров и будет установлена личность каждого», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля вице-премьер-министр Александр Вилкул заявил, что работа по расшифровке «черных ящиков» самолета, который потерпел крушение в Донецке, и анализу полученной информации будет завершена в течение 10 дней.

«На сегодняшний день все экспертные и технические действия на месте аварии уже закончены. Самолет эвакуирован. Все приборы объективного контроля - «черные ящики», которые были на борту самолета, выявлены и переданы в специализированную лабораторию. Специалисты изучают записи бортовых самописцев. Работа по расшифровке и анализу информации будет завершена в течение 10 дней», - сказал А.Вилкул.

Справка УНИАН. 13 февраля в аэропорту «Донецк» при посадке пассажирский самолет АН-24 вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся и разломался пополам.

На борту самолета находились 52 человека, в том числе 8 членов экипажа. В результате катастрофы погибли 5 человек.

В больницу были доставлены 26 человек. Всем пострадавшим была предоставлена необходимая медицинская и психологическая помощь. В настоящее время все пассажиры выписаны из больницы, в медучреждении находятся 5 членов экипажа, угрозы их жизни нет.