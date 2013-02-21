Львовщина: СЭС безосновательно блокировала работу предприятия

Прокуратура Львовской области прекратила незаконное вмешательство областной санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) в хозяйственную деятельность деревообрабатывающего предприятия с иностранными инвестициями ГП «Руди-Инт» ООО «Руди».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, областная прокуратура проверила правомерность действий должностных лиц Львовской областной СЭС при проведении проверки указанного предприятия.

Выяснилось, что специалисты СЭС провели проверку соблюдения требований санитарно-эпидемического законодательства в деревообрабатывающем цехе ГП «Руди-Инт». При этом согласно направлению, объектом проверки было ООО «Руди», а фактическая проверка проводилась на дочернем предприятии «Руди-Инт», которое, в соответствии с законодательством, является юридическим лицом и не относится к обособленным подразделениям субъекта хозяйствования, отметили в ГПУ.

По результатам проверки областная СЭС применила административно-предупредительные меры к ГП «Руди-Инт» ООО «Руди» за нарушения санитарного и эпидемиологического законодательства, на основании которых запрещена деятельность предприятия и наложен штраф.

Прокуратурой установлено, что проверка указанного объекта проведена без надлежащих на то правовых оснований, и внесен протест на постановление главного государственного санитарного врача Львовской области.

Этот протест удовлетворен в полном объеме, сейчас деятельность ГП «Руди-Инт» ООО «Руди» возобновлена, говорится в сообщении.