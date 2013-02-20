В столице в декабре откроют второй перинатальный центр

В декабре 2013 года в столице откроют второй перинатальный центр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, его создадут на базе Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины.

В настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации, а реконструкция начнется в мае 2013 года, отмечается в сообщении.

По словам первого заместителя директора Департамента здравоохранения Валентины Залесской, новый перинатальный центр станет самым мощным. Он также будет выполнять функцию методического центра и координировать деятельность всей системы перинатальной помощи города, подчеркнула В.Залесская.

«Это уникальный для Украины опыт, потому что в других регионах перинатальные центры не имеют отдельных специализаций. В столице же первый, уже открытый перинатальный центр, создан для обеспечения преждевременных родов и выхаживания малышей с критически малым весом тела. Второй будет оказывать помощь беременным с инфекционной патологией», - отметила она.

Кроме того, третий столичный перинатальный центр создадут на базе Киевского городского роддома №5. Там будут оказывать медицинскую помощь беременным с экстрагенитальной патологией, добавила первый заместитель директора Департамента здравоохранения.

Как сообщалось, в 2012 году была разработана и утверждена Концепция развития перинатальной помощи в Киеве, которая предусматривает создание до 2014 года трех высокоспециализированных перинатальных центров третичного уровня предоставления медицинской помощи.