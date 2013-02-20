Одесса: имущество "скорой" передали на баланс области

Одесский городской совет передал имущество городской станции скорой медицинской помощи в собственность общины области.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты горсовета приняли в ходе сессии 19 февраля.

«Передать из коммунальной собственности территориальной громады Одессы в общую собственность территориальных громад сел, поселков, городов Одесской области целостный имущественный комплекс (вместе с основными средствами, переходными остатками лекарственных средств и расходных материалов) коммунального учреждения «Одесская городская станция скорой медицинской помощи», расположенного по адресу: г. Одесса, пер. Валиховский, 10, имеющейся штатной численности», - сказано в решении.

Аналогичное решение принято о коммунальном предприятии «Автобаза санитарного транспорта», расположенного по ул. Водопроводная, 13/1.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович жестко раскритиковал ситуацию с внедрением новой системы работы скорой медицинской помощи в Украине.

14 февраля сотрудники коммунального учреждения «Одесская городская станция скорой медицинской помощи» протестовали против лишения ее статуса юридического лица.

Участники акции уверены, что после реорганизации скорой помощи, что предполагает переподчинение учреждения Одесскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, городские власти продадут здание, в котором дислоцируется станция. Строение, расположенное по адресу Валиховский переулок, 10 — уникальный памятник архитектуры республиканского значения, трехэтажное здание — подарок городу графа Михаила Толстого, почетного гражданина Одессы.

Сейчас на станции работают 1132 сотрудника, большинство которых имеют высшие квалификационные категории, дежурит 66 бригад, имеется консультативный центр по обращению граждан.