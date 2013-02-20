Во Львове «Mitsubishi» травмировал двух человек

Во Львове сегодня, в 9.45, на перекрестке улиц Китайской и Пасечной произошло столкновение автомобилей „Mitsubishi Lancer” и Lexus. «Mitsubishi» в результате столкновения выехал за пределы проездной части на остановку общественного транспорта, где находились люди, и травмировал 21-летнего парня и 26-летнюю женщину.

Об этом сообщила УНИАН инспектор сектора мониторинга и профилактической работы отдела ГАИ города Львова Людмила Либ.

Она проинформировала, что пострадавших с места ДТП забрала „скорая помощь”.

„Детали дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, проверка продолжается. На данное время известно, что парень получил открытый перелом, он доставлен в операционное отделение, а женщина получила ушибы”, - отметила Л.Либ.

Она также сообщила, что сегодня в этом же Лычаковском районе произошла еще одна большая авария.

„Около 14.00, на улице Лычаковской, грузовой автомобиль КамАЗ совершил столкновение с несколькими транспортными средствами. В результате ДТП остановлено движение транспорта, образовался большой затор. Ведется ручное регулирование работниками ГАИ. На данное время уточняются данные о количестве автомобилей, попавших в ДТП, а также проверяется, есть ли пострадавшие”, - рассказала инспектор.

Она отметила, что причины столкновения КамАЗа с другими автомобилями выясняются „очевидцы сообщают, что создалось впечатление, что водитель грузовика внезапно потерял управление”.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.