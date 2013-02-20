Заваптеки нанесли ножевые ранения на ее рабочем месте

В городе Ромны Сумской области сотрудники Государственной службы охраны задержали мужчину, который преднамеренно нанес ножом телесные повреждения средней тяжести бывшей жене – заведующей местной аптекой на ее рабочем месте.

Как сообщил УНИАН сотрудник ССО УГСО при УМВД Украины в Сумской области Игорь Садовский, во вторник, 19 февраля, около девяти часов утра на пульт Государственной службы охраны поступил сигнал о срабатывании кнопки «Срочный вызов милиции», установленной в аптеке. Наряд группы задержания УГСО при УМВД Украины в Сумской области оперативно прибыл на место происшествия.

Когда работники группы задержания зашли в помещение, там находилось около десятки посетителей, а также персонал аптеки, а из кабинета заведующей аптекой женщина звала на помощь. Двери кабинета были закрыты. Женщина продолжала кричать, поэтому стражи порядка приняли решение выбить двери.

При помощи прикладов автоматов они выбили внутреннюю часть в дверях и увидели, что в кабинете находятся двое – на кресле сидит окровавленная женщина, а над ней стоит неизвестный мужчина с пистолетом в руках. На полу возле кресла лежал окровавленный нож. Мужчина был задержан, а потерпевшей женщине была оказана помощь. Впоследствии стражи порядка своими силами доставили ее в лечебное заведение, где она была срочно прооперирована. Сейчас врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Правоохранительные органы выяснили, что задержанный – бывший муж потерпевшей работницы аптеки. Оказалось, что несколько месяцев назад в отношении него было открыто уголовное производство за нанесение тяжелых телесных повреждений своей же бывшей жене. В тот раз он не только избил женщину, но и угнал ее автомобиль и украл ее личные вещи. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

19 февраля должно было состояться судебное слушание, на котором потерпевшая должна была свидетельствовать против бывшего мужа. Как рассказал в милиции задержанный, он подозревал, что женщина будет наговаривать на него в суде, поэтому перед заседанием решил ее попугать. Для этого он прихватил из дома нож и пневматический пистолет.

Впоследствии стало известно, что злоумышленник нанес потерпевшей пять ножевых ранений в область живота и груди, одно из которых – проникающее. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - преднамеренное тяжелое телесное повреждение. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.