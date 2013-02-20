Дети нашли снаряд и разожгли костер, чтобы его подорвать
12:29, 20 февраля 2013Новости регионов
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Спас бывший МЧС-вец
В Черкасской области 19 февраля в селе Гарбузин Корсунь-Шевченковского района на берегу реки Рось дети нашли артиллерийский снаряд времен войны диаметром 105 мм
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области, дети уже раскладывали костер, чтобы подорвать снаряд, когда предмет их любопытства заметил бывший сотрудник МЧС. Мужчина сообщил об опасной находке местным спасателям и до приезда пиротехнической группы аварийно-спасательного отряда спецназначения, провел с ребятами воспитательную работу и рассказал им о правилах безопасности во время выявления таких опасных находок.
Это первый артиллерийский снаряд, обнаруженный в Черкасской области с начала года.
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