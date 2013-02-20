Виннитчина: на молодежную программу направят 6,7 млн

Винницкий областной совет решил направить 6,7 млн. грн на реализацию программы «Молодь Вінниччини» в течение 2013-2015 годов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая программа была утверждена 19 февраля в ходе очередной сессии Винницкого областного совета.

Общий объем финансирования данной программы составляет 6,7 млн. грн, из которых 2,2 млн. грн должно поступить из областного бюджета, остальная сумма - средства районных и городских бюджетов и других источников.

Задачей программы является введение инновационных форм работы с молодежью, изучение опыта других областей, стран в сфере молодежной политики, привлечение бизнес-структур, международных благотворительных фондов и организаций к реализации программы.

В рамках реализации программы планируется проведение чемпионатов, конкурсов, выставок; содействие изданию произведений молодых авторов; содействие участию молодежи в благотворительных акциях; изготовление и размещение социальной рекламы для молодежи.

Ожидается, что реализация всех принципов программы повысит уровень общественной активности молодежи, создаст благоприятные условия для сохранения здоровья и борьбы с вредными привычками; обеспечит предоставление поддержки молодым гражданам в трудоустройстве и реализации предпринимательских инициатив.