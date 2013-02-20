Содержание в гериатрическом доме в Одессе - более 3 тыс в месяц

Одесский городской совет определил стоимость содержания постояльцев в коммунальном учреждении «Гериатрический дом милосердия имени святого целителя Пантелеймона» в размере 3,185 тыс. гривен с человека в месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение депутаты горсовета приняли 19 февраля в ходе сессии.

«Установить стоимость содержания лиц, которые проживают в гериатрическом доме на платной основе, в размере 3185,78 грн в месяц за человека», - сказано в решении.

В документе отмечается, что это позволит усовершенствовать организации содержания граждан данном в коммунальном учреждении, повысит эффективное использование бюджетных средств. Оплату за престарелых людей вносят их родственники, знакомые и т. д.