В больницах Донецка - трое пострадавших от крушения самолета

В больницах Донецка на лечении остаются три члена экипажа самолета Ан-24, который 13 февраля осуществлял чартерный рейс из Одессы и потерпел крушение в городском аэропорту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

По его словам, на сегодняшний день в Донецкой областной травматологии на стационарном лечении продолжают находиться «только члены экипажа».

А.Лукьянченко также отметил, что все пассажиры данного рейса, обратившиеся за медицинской помощью в больницы Донецка, уже выписаны.

Как сообщал УНИАН, вечером 13 февраля в аэропорту Донецка при посадке пассажирский самолет Ан-24 вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся и раскололся пополам. Все пассажиры летели в Донецк на матч между ФК «Шахтер» и «Боруссией».

На борту самолета находилось 52 человека (8 членов экипажа). Погибли пятеро. 26 человек обратились за помощью к медикам.

По факту авиакатастрофы начато уголовное производство.