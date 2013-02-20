На Виннитчине утверждена программа противодействия туберкулезу

Депутаты Винницкого областного совета утвердили 4-летнюю программу противодействия заболеванию туберкулезом с общим объемом финансирования в 128,4 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая программа была утверждена 19 февраля во время очередной сессии Винницкого областного совета.

Из общей суммы на реализацию программы из областного бюджета будет выделено 65,8 млн. грн, из них 10,02 млн. грн – средства местных бюджетов и 52,25 млн. грн – средства госбюджета.

В рамках выполнения программы планируется реформировать систему комплексов противотуберкулезных мер путем образования специализированных отделений для лечения, принудительного лечения; расширение возможностей лабораторной сети по микробиологической диагностике туберкулеза; укрепление материально-технической базы противотуберкулезных мероприятий; привлечение общественных организаций к активному участию в противодействии заболеванию туберкулезом.

Выполнение программы позволит уменьшить показатели уровня смертности от ко-инфекции; обеспечить полное выздоровление 80% больных, которым впервые поставлен диагноз; обеспечить своевременное выявление больных туберкулезом не менее чем в 50% случаев.

Справка УНИАН. В Винницкой области заболеваемость туберкулезом на конец 2012 года составляла 55,3 случая на 100 тысяч населения против 30 случаев на начало эпидемии. Распространенность туберкулеза на территории области составляет 121,8 случаев на 100 тысяч населения (Украина – 155,3), смертность от туберкулеза и его последствий – 10 на 100 тысяч населения (Украина – 15,3).