В Харькове поезд сбил 16-летнюю девушку

В Харькове вблизи железнодорожной станции «Левада» поезд сбил 16-летнюю девушку, которая, слушая музыку, не услышала предупредительные сигналы.

Как сообщили УНИАН в Управлении МВД на Южной железной дороге, девушка попала под путеизмеритель 15 февраля.

В милиции отметили, что девушка попала под поезд из-за собственной неосторожности: во время пересечения путей на ней были наушники для прослушивания музыки из мобильного телефона и на подаваемые машинистом звуковые сигналы большой громкости она не отреагировала. Кроме того, заметили в милиции, девушка переходила пути в неустановленном месте.

Для предотвращения наезда машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Девушка с черепно-мозговой травмой госпитализирована в больницу.

По этому факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного либо воздушного транспорта). В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

По информации транспортной милиции, в течение 2012 года на объектах Южной железной дороги из-за собственной неосторожности и игнорирования правил безопасности травмировались 10 детей, из которых 2 – смертельно.