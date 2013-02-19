В Житомирской области автомобиль сбил велосипедиста

В Житомирской области водитель автомобиля Chevrolet смертельно травмировал велосипедиста.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы УГАИ Житомирской области Николай Яцкевич, трагедия произошла 18 февраля около 19.30 в селе Норинск Овручского района области.

Водитель автомобиля совершил наезд на велосипедиста, 41-летнего местного жителя. Вследствие ДТП велосипедист от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Водитель с места происшествия скрылся.

Работники отдела ГАИ Овручского района вследствие оперативно-розыскных мероприятий быстро задержали водителя автомобиля Chevrolet, 49-летнего жителя Овруча, который, как выяснилось, причастен к данному происшествию. В настоящее время по этому факту работниками милиции проводится проверка, выясняются все обстоятельства трагедии.