Ивано-Франковщина: от отравления угарным газом погибли люди
11:00, 19 февраля 2013Новости регионов
0
Мужчину и женщину нашли в гараже
В Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибли два человека.
Как сообщает пресс-служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, 18 февраля в 21.45 по сообщению оперативного дежурного Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в городе Ивано-Франковск по улице Витвицкого в гараже обнаружены два труппа с предварительным диагнозом «отравление угарным газом»: 44-летнего мужчины и 42-летней женщины.
Причина отравления граждан устанавливается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter