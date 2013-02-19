Ивано-Франковщина: от отравления угарным газом погибли люди

В Ивано-Франковске от отравления угарным газом погибли два человека.

Как сообщает пресс-служба Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, 18 февраля в 21.45 по сообщению оперативного дежурного Ивано-Франковского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в городе Ивано-Франковск по улице Витвицкого в гараже обнаружены два труппа с предварительным диагнозом «отравление угарным газом»: 44-летнего мужчины и 42-летней женщины.

Причина отравления граждан устанавливается.