В Луцке в посылке сдетонировали гранаты для пейнтбола

В Луцке в одном из складских помещений в посылке сдетонировали гранаты для игры в пейнтбол.

Как сообщили УНИАН в управление ГСЧС Украины в Волынской области, пострадавших нет.

Как указано в сообщении, хлопок без последующего горения (характерный для петарды) в бумажной коробке посылки произошел во время разгрузки грузов. По предварительным данным, в коробке находилось 8 гранат для пейнбола, из них сдетонировали две. Предметы изъяты и направлены на экспертизу в НГЭКЦ при УМВД в Волынской области.

Предварительное заключение будет 19 февраля. Никто не пострадал. Разрушений здания нет.

Однако, как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, в настоящее время установлено, что это все же пиротехническое вещество и к взрывным оно не принадлежит.

Как предварительно выяснили сотрудники сектора взрывотехнических исследований НГЭКЦ при УМВД, сработало устройство для имитации шума, который используется для игры в пейнтбол.

Сейчас по данному факту продолжается проверка.