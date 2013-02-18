Как не заразиться герпесом

Четко соблюдайте правила личной гигиены. Лабиальный герпес - инфекционное заболевание! Тщательным образом мойте руки с мылом до и после контакта с герпесом, после нанесения антивирусного крема.

Не касайтесь руками глаз! Это особенно касается женщин, поскольку они делают макияж.

Не используйте слюну для увлажнения контактных линз.

Не касайтесь участков, пораженных герпесом! Невзирая на сильный зуд и боль, ни в коем случае не касайтесь герпесной сыпи, не целуйтесь, особенно с детьми, не пользуйтесь чужой помадой и никому не одалживайте собственную, не делите одну сигарету с приятелем.

Не пытайтесь избавиться волдырей или снять струпья, во избежание попадания инфекции на другие участки тела.

Откажитесь от орального секса. Оральный секс с герпесом губ может вызывать генитальный герпес у вашего партнера.

Пользуйтесь отдельным полотенцем и посудой, не пейте из чужих стаканов.