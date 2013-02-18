В Одесской области два человека погибли в результате ДТП

В Одесской области два человека погибли и трое госпитализированы с травмами в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области.

В частности, утром 17 февраля со стороны районного центра Белгород-Днестровский в направлении села Выпасное двигался автомобиль «ВАЗ-2101», водитель которого не выбрал безопасную скорость движения, отвлекся от управления и врезался в придорожный столб.

Двое пассажиров автомобиля, возрастом 20 и 24 лет, погибли на месте, трое (включая водителя), получившие различные телесные повреждения, госпитализированы.

Проводятся первоочередные следственные мероприятия.