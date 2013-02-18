В Винницкой области собака загрызла мужчину

В с. Юрковцы Могилев-Подольского района Винницкой области собака загрызла мужчину.

Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, 17 февраля поступило сообщение, что в с. Юрковцы во дворе у дома был найден мертвым 48-летний мужчина.

Как выяснилось, мужчина погиб от укусов немецкой овчарки.

Детальные обстоятельства гибели мужчины выясняют работники милиции.