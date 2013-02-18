В Винницкой области собака загрызла мужчину
14:13, 18 февраля 2013Новости регионов
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Укусы немецкой овчарки
В с. Юрковцы Могилев-Подольского района Винницкой области собака загрызла мужчину.
Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, 17 февраля поступило сообщение, что в с. Юрковцы во дворе у дома был найден мертвым 48-летний мужчина.
Как выяснилось, мужчина погиб от укусов немецкой овчарки.
Детальные обстоятельства гибели мужчины выясняют работники милиции.
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