В Винницкой области собака загрызла мужчину

14:13, 18 февраля 2013
Новости регионов
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Укусы немецкой овчарки

В с. Юрковцы Могилев-Подольского района Винницкой области собака загрызла мужчину.

Как сообщили УНИАН в Управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области, 17 февраля поступило сообщение, что в с. Юрковцы во дворе у дома был найден мертвым 48-летний мужчина.

Как выяснилось, мужчина погиб от укусов немецкой овчарки.

Детальные обстоятельства гибели мужчины выясняют работники милиции.

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