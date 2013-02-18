Помещение амбулатории в центре Киеве требуют вернуть

Прокуратура Киева подала апелляционную жалобу в Киевский апелляционный хозяйственный суд и требует вернуть в коммунальную собственность помещение амбулатории центральной поликлиники Шевченковского района по ул. Трехсвятительской, 7-А.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, решением Киевсовета от 19 февраля 2009 года нежилые помещения по ул. Трехсвятительской, 7-А, Б, Г, были включены в Программу приватизации коммунального имущества территориальной общины Киева на 2007-2010 годы.

В декабре 2009 года одно из них, а именно дом 7-А общей площадью 1,3 тыс. кв. м, было продано на аукционе ООО «Профи Блинкер». Затем ООО «Профи Блинкер» указанную недвижимость перепродало ООО «Триденс».

В этом помещении расположена амбулатория центральной поликлиники Шевченковского района и кабинет доверия Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Прокурорской проверкой установлено, что помещение амбулатории продано незаконно, поскольку нарушен предусмотренный законодательством порядок приватизации учреждения здравоохранения и не решен вопрос о сохранении профиля его деятельности.

Киевсоветом в мае 2011 года был удовлетворен протест прокуратуры Киева и отменено собственное решение о включении в Программу приватизации нежилых помещений по ул. Трехсвятительской, 7-А, Б, Г.

Кроме этого, хозяйственным судом в декабре 2011 года по иску прокуратуры Киева были признаны недействительным договоры купли-продажи помещения по ул. Трехсвятительской, 7-А, в котором находятся амбулатория и кабинет доверия Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Высшим хозяйственным судом Украины указанное решение суда первой инстанции отменено и дело возвращено на новое судебное разбирательство.

При повторном рассмотрении дела 23 января 2013 года Хозяйственным судом Киева в иске отказано.

Прокуратура Киева обжаловала это решение в Киевском апелляционном хозяйственном суде.