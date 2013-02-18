Госпиталь в Сумах оборудовали цифровым рентгенаппаратом

В Сумах областной госпиталь для ветеранов Великой Отечественной войны оборудовали цифровым рентгенапаратом стоимостью 3,5 млн грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

Согласно предоставленной информации, современное оборудование итальянского производства приобретено на средства государственного бюджета и отвечает европейским стандартам: рентгенаппарат обеспечивает высокое качество изображения и существенно уменьшает лучевую нагрузку на врача и пациента.

«Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы те, кто вернулись из военных действий, чувствовали заботу государства», - отметила заместитель председателя ОГА Тамара Ищенко.