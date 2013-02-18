От взрыва в киевском ресторане пострадали 11 человек

Количество пострадавших в результате взрыва газового баллона в киевском ресторане «Апрель» увеличилась до 11 человек.

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайных ситуациям Украины, во время взрыва в помещении ресторана находились сотрудники заведения и посетители: трое получили ожоги до 80% тела, восемь - травмы различной степени тяжести- ушибы и незначительные ожоги.

Все пострадавшие госпитализированы в больницы города. Погибших нет.

Во время тушения пожара из подвального помещения были спасены 4 человека и вынесены 4 газовых баллона.

Пожар ликвидирован в 15:35 подразделениями ГУ ГСЧС в Киеве.

Причина происшествия выясняется. На месте работаетперативная группа.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в 15:17 в ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о взрыве в ресторане «Апрель» по ул. Б.Васильковская, 23.

По прибытию на место пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в подвальном помещении 5-этажного дома (2-5 этажи жилищные квартиры), где расположена кухня и складские помещения, произошел взрыв 20-литрового газового баллона с последующим горением.

В результате взрыва, поврежено около 130 кв. м перекрытия между подвальным помещением и первым этажем, одна плита перекрытия уничтожена, частично повреждены несколько перегородок в подвале.