На День Валентина в ночном клубе студентке выстрелили в лицо

В Ивано-Франковске во время празднования Дня Валентина в ночном клубе ранили студентку.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, сегодня к работникам правоохранительных органов поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу доставлена 18–летняя жительница г. Богородчаны с огнестрельным ранением лица.

В настоящее время установлено, что в девушку стреляли во время празднования Дня влюбленных в одном из ночных клубов Ивано-Франковска. Около полуночи неизвестный подошел к ней и выстрелил впритык из травматического оружия, после чего ее сразу госпитализировали. Потерпевшая является студенткой 2 курса одного из вузов областного центра.

На данное время проводятся первоочередные следственные действия, выясняется личность дерзкого «стрелка» и все обстоятельства инцидента. Начато уголовное проиводство по факту покушения на убийство, процессуальное руководство осуществляет прокуратура области.