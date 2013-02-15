Днепропетровщина: инспектор ГАИ сбил двух пешеходов

17:58, 15 февраля 2013
Новости регионов
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Один из которых погиб на месте

Сегодня в Днепропетровской области около 3-х часов ночи водитель автомобиля «Нисан-Максима», двигаясь по ул. Шоссейной в г. Подгородное совершил наезд на двух пешеходов, один из которых умер на месте происшествия, а другой получил телесные повреждения в виде переломов левой голени и левого плеча.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, установлено, что за рулем иномарки был инспектор дорожно-патрульной службы ДГУ ГУМВД в Днепропетровской области.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть пострадавшего).

Досудебное расследование осуществляется прокуратурой Днепропетровского района.

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