Винниччина: в квартире двухэтажного дома взорвался котел

Вчера, 14 февраля, в 22:49 на пункт связи государственной пожарно-спасательной части №23 пгт Мурованные Куриловцы Винницкой области от местных жителей поступило сообщение, что в жилом доме на улице Ленина произошел взрыв отопительного котла, работающего на твердом топливе.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, во время взрыва в доме находилась молодая семья с 9-летним сыном. Поскольку они находились в закрытой комнате, которую не зацепило волной, никто не пострадал. Взрывом были выбиты окна на кухне, в детской комнате, несколько дверей. Других повреждений двухэтажного дома специалистами не выявлено. Жильцы от переселения отказались. Органами местной власти решается вопрос о предоставлении помощи пострадавшим. Причины взрыва выясняются.

На месте чрезвычайного происшествия работали спасатели, милиция и представители местных органов власти.