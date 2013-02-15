В Киеве за счет больничной кассы пролечились 2,2 тыс. пациентов

В Киеве за два года за счет муниципальной больничной кассы пролечились 2 235 пациентов на сумму 1 356 283 грн. Средняя стоимость лечения составляет 657,80 грн, а максимальная сумма, потраченная на одного человека, составила 9730 грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что в муниципальную больничную кассу, которая начала свою работу в январе 2011 года, сегодня входят более 17 тысяч киевлян. Все они в случае возникновения проблем со здоровьем имеют полное право рассчитывать на компенсацию расходов, связанных с лечением.

«Важно, что расходы киевлян, связанные с вступлением в муниципальную больничную кассу, намного меньше расходов на лечение, когда в нем возникает необходимость. Так, ежемесячный взнос составляет 30 гривен. В то же время, в случае возникновения медицинской проблемы, например, лечения бронхита или оперативного вмешательства, – расходы покрываются на 100%», – отметил директор стратегического развития муниципальной больничной кассы Владимир Завгородний.

Он также отметил, что больничная касса – это прекрасная основа для будущего развития столичной страховой медицины, преимущества которой уже почувствовали во многих странах мира.

Кроме обеспечения лечения, больничная касса оказывает и гуманитарную помощь учреждениям здравоохранения Киева. Так, в 2012 г. сумма, на которую были приобретены медикаменты и изделия медицинского назначения для больниц города, составила 1,08 млн грн. Среди закупленного оборудования, в частности, современный кардиограф с функцией передачи кардиограммы по телефону, который был приобретен для Киевской станции скорой медицинской помощи.