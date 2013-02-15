В Севастополе пиротехники уничтожили противотанковую мину

В Севастополе пиротехники на месте обнаружения уничтожили немецкую противотанковую мину, находившуюся на боевом взводе.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Территориальном управлении МЧС, подозрительный металлический предмет, который впоследствии был идентифицирован как немецкая противотанковая мина 1939 года (ее вес составляет 9 килограмм и 5 килограмм в тротиловом эквиваленте) обнаружили в лесу жители поселка Фруктовое. Выехавшая сегодня, 14 февраля, на место обнаружения группа пиротехников, определила, что мина на боевом взводе и находится на глубине 5 сантиметров от поверхности. Из-за опасности взрыва боеприпаса во время извлечения из земли, саперы приняли решение уничтожать его на месте обнаружения.

Специалисты обложили взрывоопасный предмет мешками с грунтом и успешно его ликвидировали.