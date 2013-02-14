В Виннице в День влюбленных женятся 30 пар

В Виннице 14 февраля, в день Влюбленных, женятся 30 пар – это рекордное для этого дня количество заключенных браков в городе.

Как сообщила корреспонденту УНИАН, руководитель Винницкого РАГСа Галина Левицкая, сегодня в День влюбленных подали заявления и регистрируют брак 30 пар, из которых 4 пары выразили желание зарегистрировать свой брак торжественной церемонией.

«В прошлом году было намного меньше пар, которые хотели скрепить свой брак 14 февраля. За последние годы — сегодня наибольшее количество пар, которые женятся 14 февраля», - сказала Г.Левицкаа.

Она поддерживает веру людей в эту магическую дату и надеется, что это принесет счастье в семьи. «Поверили люди в эту, возможно, магическую дату, в день влюбленных – и пусть верят. Возможно, именно вера в регистрацию брака 14 февраля принесет им еще большее счастье, еще больше любви, а следовательно сохранит семьи», - подчеркнула руководитель Винницкого РАГСа.

Г.Левицкая считает, что залогом счастья в семье и сохранения длительного брака является любовь.

В это же время в Виннице в рамках социального проекта «Счастье в браке – наш выбор» от ГО «Розвиток. Розвиток» проведена акция с пропагандой укрепления и сохранения семейных ценностей.

Во время мероприятия на улицах города прохожим раздавались валентинки с надписями: «Семья – это святое», «Брак – это сокровище, нашел - береги», тем самым призывая горожан ценить, беречь и любить друг друга.