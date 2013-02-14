Харьковщина: возле автотрассы обнаружили авиабомбу

Вчера вблизи села Чкаловское Чугуевского района Харьковской области местные жители обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, авиационная бомба находилась в лесополосе на расстоянии 30 метров от автодороги «Харьков-Луганск».

Пиротехники, прибывшие на место вызова, установили, что в лесополосе находится авиационная бомба ФАБ-100 весом 100 кг. Снаряд вертикально торчал из земли.

Вчера пиротехники извлекли бомбу и обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва. Пострадавших нет.