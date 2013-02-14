Харьковщина: возле автотрассы обнаружили авиабомбу
13:27, 14 февраля 2013Новости регионов
0
Вертикально торчала из земли
Вчера вблизи села Чкаловское Чугуевского района Харьковской области местные жители обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, авиационная бомба находилась в лесополосе на расстоянии 30 метров от автодороги «Харьков-Луганск».
Пиротехники, прибывшие на место вызова, установили, что в лесополосе находится авиационная бомба ФАБ-100 весом 100 кг. Снаряд вертикально торчал из земли.
Вчера пиротехники извлекли бомбу и обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва. Пострадавших нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter