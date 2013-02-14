В результате авиакатастрофы в Донецке погибли 5 людей
Восьмеро в больнице
Пять человек погибло в результате авиакатастрофы в международном аэропорту «Донецк».
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Вчера в 18.09 во время посадки пассажирский самолет Ан-24 (авиакомпания ООО «Южные авиалинии»), осуществлявший рейс Одесса - Донецк, по предварительным данным утратил управление и упал между взлетными полосами и раскололся пополам. На борту самолета находилось 50 человек, в том числе 8 членов экипажа.
Погибло 5 человек, во время проведения спасательной операции эвакуировано 45 человек, 8 из них с травмами госпитализированы.
К аварийно-спасательным и другим безотлагательным работам было привлечено 82 единицы техники и 438 людей.
На месте происшествия для выяснения обстоятельств инцидента работает комиссия Кабинета министров Украины, которую возглавил вице-премьер-министр Александр Вилкул.
Результаты расследования будут представлены правительству. Также поручено оказать необходимую помощь семьям жертв аварии, создать надлежащие условия для лечения и психологического восстановления пострадавших.
Как сообщал УНИАН, чартер был организован компанией «Южные авиалинии» для болельщиков, которые летели на футбольный матч «Шахтер» - «Боруссия».