В результате авиакатастрофы в Донецке погибли 5 людей

Пять человек погибло в результате авиакатастрофы в международном аэропорту «Донецк».

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Вчера в 18.09 во время посадки пассажирский самолет Ан-24 (авиакомпания ООО «Южные авиалинии»), осуществлявший рейс Одесса - Донецк, по предварительным данным утратил управление и упал между взлетными полосами и раскололся пополам. На борту самолета находилось 50 человек, в том числе 8 членов экипажа.

Погибло 5 человек, во время проведения спасательной операции эвакуировано 45 человек, 8 из них с травмами госпитализированы.

К аварийно-спасательным и другим безотлагательным работам было привлечено 82 единицы техники и 438 людей.

На месте происшествия для выяснения обстоятельств инцидента работает комиссия Кабинета министров Украины, которую возглавил вице-премьер-министр Александр Вилкул.

Результаты расследования будут представлены правительству. Также поручено оказать необходимую помощь семьям жертв аварии, создать надлежащие условия для лечения и психологического восстановления пострадавших.

Как сообщал УНИАН, чартер был организован компанией «Южные авиалинии» для болельщиков, которые летели на футбольный матч «Шахтер» - «Боруссия».