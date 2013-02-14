В Закарпатской ОГА заявляют: случаев свиного гриппа нет

В Закарпатской областной государственной администрации заявляют, что в области не зафиксировано ни одного случая гриппа типа А (H1N1) пандемического («свиного») гриппа, течение которого представляло бы опасность для жизни человека.

Об этом говорится в официальном сообщении пресс-центра областного Центра здоровья Закарпатской областной государственной администрации, переданном УНИАН.

Как отмечается в сообщении, главный врач Закарпатской областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк проинформировал, что на сегодняшний день в области не зафиксировано ни одного случая заболевания гриппом типа А (H1N1) пандемическим (или т.н. «свиным гриппом»), течение которого проходило бы с осложнениями и представляло опасность для жизни человека. Лабораторно подтверждено 7 случаев гриппа типа А (H1N1) - пандемический. Экспресс-методом подтверждено 2 случая гриппа типа А (H1N1) - сезонный.

Состояние здоровья пациентов, у которых выявлен грипп А (H1N1) пандемический, удовлетворительное, и они не находятся на стационарном лечении в медицинских заведениях области.

В Центре здоровья сообщили, что информация о том, что в Закарпатской области по состоянию на 13 февраля зафиксировано 9 случаев заражения людей пандемическим вирусом гриппа А/Н1N1, а также о наличии больных в тяжелом состоянии, не соответствует действительности.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на главного санитарного врача Закарпатской области Владимира Марковича, в Закарпатской области по состоянию на 13 февраля зафиксировано 9 случаев заражения людей пандемическим вирусом гриппа А/Н1N1.

По его словам, семеро заболевших в достаточно тяжелом состоянии, все больные находятся на лечении в стационаре.

В.Маркович также уточнил, что случаи заболевания калифорнийским гриппом зафиксированы по всей территории Закарпатской области. «Эти случаи подтверждены нашими лабораториями», - уточнил главный врач Закарпатской областной СЭС.