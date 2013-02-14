24-летняя мать 3-х детей покончила с собой

Прокуратура Одесской области выясняет, почему в районном центре Балта Одесской области повесилась 24-летняя мать троих малолетних детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

По данным прокуратуры, сообщение о самоубийстве в частном доме названной жительницы райцентра поступило в Балтский райотдел ГУ МВД Украины в Одесской области 11 февраля.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которой установлено, что предварительной причиной смерти женщины является механическая асфиксия.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении и с целью установления причин самоубийства и обстоятельств его совершения начато досудебное следствие.

В настоящее время проводятся судебно-медицинские экспертизы, следственно-оперативные действия и допросы свидетелей.

Кроме того, прокуратурой организована проверка соблюдения законов работниками органов и служб, под социальным сопровождением которых семья погибшей находилась.

Погибшая была беременна 4 ребенком.