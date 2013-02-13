В Донецке в авиакатастрофе погибли 4 человека

В международном аэропорту «Донецк» им.С.Прокофьева в результате сегодняшней авиакатастрофы самолета АН-24 четыре человека погибли, два – пострадали, судьба еще двоих остается неизвестной.

Об этом УНИАН сообщила руководитель Центра по связям с общественностью Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Инна Седова.

Как сообщал УНИАН, по информации официального сайта аэропорта, «13 февраля в аэропорту Донецк произошло чрезвычайное происшествие при посадке самолета АН-24 авиакомпании «Южные авиалинии», летевшего рейсом 8971 «Одесса – Донецк», на борту находилось 36 пассажиров и 8 членов экипажа".

«Пострадавшим оказана медицинская помощь. В данный момент в аэропорту работает комиссия по выяснению причин происшествия», - заключено в официальном сообщении.