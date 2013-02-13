В "натуральных" подушках оказалась синтетика

Черкасское областное территориальное отделение АМКУ на прошлой неделе оштрафовало официального дилера продукции торговой марки Dormeo - ООО "Студио Модерна" и владельца сети супермаркетов "Сильпо" - ООО "ФОЗЗИ-ФУД" в целом на 89 тыс. грн за распространение информации, которая вводит потребителей в заблуждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского отделения АМКУ, в отделении установили, что во время проведения акции в супермаркетах "Сильпо", распространялись неточные сведения о составе одеяла "Ария 4 Сезона" и подушки "Ария" торговой марки Dormeo. В частности, в рекламных буклетах отмечалось, что товары наполнены натуральными бамбуковыми волокнами. Как показало расследование, наполнением подушки "Ария" является полиэстер, а бамбуковое целлюлозное волокно содержится только в наполнении наволочки и составляет 30%.

Такие действия вводили потребителей в заблуждение. Ответчики признали нарушения и уплатили штрафы в государственный бюджет Украины.