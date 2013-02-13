На Закарпатье на трассе «Киев-Чоп» погибла женщина

В Закарпатской области на автодороге государственного значения сообщением «Киев-Чоп» возле села Клячаново Мукачевского района, водитель служебного автомобиля Skoda fabia совершил наезд на 49-летнюю местную жительницу, передвигавшуюся на велосипеде.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в УГАИ УМВДУ в Закарпатской области, около 7 часов утра женщина пыталась пересечь проезжую часть, когда на нее наехал автомобиль. Женщина погибла на месте ДТП.

По данным Госавтоинспекции, в результате наезда женщину отбросило на полосу встречного движения, где на нее совершил наезд автомобиль MAN под управлением жителя Перечинского района Закарпатской области.

По словам водителя грузовика, он пытался резко затормозить, чтобы не наехать на женщину. Из-за резкого торможения, по данным УГАИ в Закарпатской области, в грузовик сзади въехал автомобиль Honda jazz под управлением 57-летней жительницы Мукачева. Следом за Honda двигался еще один грузовой автомобиль марки MAN под управлением гражданина Турции, который также не успел своевременно затормозить.

Детали ДТП сейчас устанавливает прокуратура и ГАИ.

В УГАИ также отмечают, что при выезде из данного населенного пункта установлены дорожные знаки «Движение на велосипедах запрещено».

По неофициальной информации, которую распространяют закарпатские СМИ, за рулем Skoda Fabia находился руководитель одного из отделов милиции.

В УГАИ УМВДУ в Закарпатской области также уточнили, что другие участники ДТП не пострадали. У водителей взяты анализы на содержание алкоголя. Автомобили отправлены на штрафплощадку.

В связи с ДТП на трассе «Киев-Чоп» за 3 километра от Мукачева (а именно от села Ивановцы до села Лавки, а это более 10 км) образовался огромный затор. Движение автомобилей регулируют работники ГАИ, пропуская автомобили только по одной полосе.