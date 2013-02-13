Детей из интерната, объевшихся сладким, уже выписали

В Черниговской области из Бобровицкой райбольницы выписали воспитанников Старобасанской школы-интерната, госпитализированных с признаками отравления 10 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Черниговской ОГА.

"Почти всех детей уже выписали из больницы, хотя несколько из них остались на лечение, поскольку у них выявили другие заболевания", - сказал работник пресс-службы управления.

Он добавил, что, по предположениям врачей, дети не отравились сладостями, а просто слишком много съели печенья и конфет.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Бобровицкий районный территориальный центр экстренной медицинской помощи поступил вызов из Старобасанской школы-интерната. По результатам осмотра школьников, были госпитализированы 22 ребенка с диагнозом пищевая токсикоинфекция.

Сейчас причины группового заболевания детей выясняются. Как утверждают дети, они ели печенье и сладости, привезенные в учебное заведение волонтерами.

Сведения об отравлении воспитанников школы-интерната внесены в Единый реестр досудебных расследований, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины. Открыто уголовное производство, ход которого взят на контроль прокуратурой Черниговской области.