2-летний малыш раскусил термометр: состояние крайне тяжелое

В пгт. Литин Винницкой области 2-летний мальчик раскусил термометр и госпитализирован с острым отравлением ртутью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

По сообщению, 12 февраля в 21:45 поступило сообщение о том, что в районную больницу доставлен 2-летний мальчик с диагнозом «подозрение на отравление ртутью».

Как стало известно, ребенок раскусил градусник, когда ему измеряли температуру.

После обследования направили в Винницкую областную детскую больницу.

В настоящее время состояние мальчика тяжелое.