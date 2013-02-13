2-летний малыш раскусил термометр: состояние крайне тяжелое
11:44, 13 февраля 2013Новости регионов
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Врачи борются за жизнь
В пгт. Литин Винницкой области 2-летний мальчик раскусил термометр и госпитализирован с острым отравлением ртутью.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.
По сообщению, 12 февраля в 21:45 поступило сообщение о том, что в районную больницу доставлен 2-летний мальчик с диагнозом «подозрение на отравление ртутью».
Как стало известно, ребенок раскусил градусник, когда ему измеряли температуру.
После обследования направили в Винницкую областную детскую больницу.
В настоящее время состояние мальчика тяжелое.
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